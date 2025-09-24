Volcano Erupted: ഇന്ത്യയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമായ ബാരൻ ദ്വീപ് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യത

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തുള്ള ബാരൻ ദ്വീപിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടു തവണ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. 200 വർഷത്തിലേറെയായി നിശ്ചലമായിരുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം 1991 ൽ ഇത് സജീവമായി .
ബാരൻ ദ്വീപിലെ അഗ്നിപർവ്വതം സെപ്റ്റംബർ 13, 20 തീയതികളിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ചെറുതാണെങ്കിലും, അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവ സുനാമിക്ക് കാരണമാകാം.
भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी #BarrenIsland फिर सक्रिय हो गया है.
यह ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पूर्वी हिस्से में है.#IndianNavy के एक युद्धपोत से एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है जिसमें ज्वालामुखी से लावा और धुंआ निकलते देखा जा सकता है.
സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിന്റെയും ബർമ്മ (മ്യാൻമർ) മൈക്രോപ്ലേറ്റിന്റെയും അതിർത്തിയിൽ 4.2 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗമായ ബാരൻ ദ്വീപിൽ ജനവാസമില്ല. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാരൻ ദ്വീപിലെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഫോടനം 1787 ലാണ് നടന്നത്. അവസാനമായി അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് 2017 ലും.
