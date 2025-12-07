IndiGo Crisis Eases: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി; 75% സർവീസുകളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾക്ക് കേന്ദ്രം പരിധി നിശ്ചയിച്ചു

ഡൽഹി: ദിവസങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയെ പിടിച്ചുലച്ച ഇൻഡിഗോയുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസം. വിമാന സർവീസുകൾ 75 ശതമാനം സാധാരണ നിലയിലായതായി ഇൻഡിഗോ വൈകുന്നേരം അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ 1,500 ആയിരുന്നത് ഇന്ന് 1,650ലധികം വിമാന സർവീസുകളായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഓൺ-ടൈം പെർഫോമൻസ് (OTP) ഇന്നലത്തെ 30 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 75 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. 138 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ 137 എണ്ണത്തിലേക്കും സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി. "സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ രാപ്പകൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, ദയവായി സഹകരിക്കുക," എന്ന് ഇൻഡിഗോ യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു.
അവധിക്കാലം പ്രമാണിച്ച് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രാലയം അടിയന്തരമായി ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച നിരക്ക് ഘടന കർശനമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാ എയർലൈൻസുകൾക്കും മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, റദ്ദാക്കിയതോ വൈകിയതോ ആയ എല്ലാ വിമാനങ്ങളുടെയും പണം ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മുമ്പ് തിരികെ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതുവരെ 610 കോടി രൂപയുടെ റീഫണ്ടുകൾ ഇൻഡിഗോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. ഡിസംബർ 15 വരെ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനും റീ-ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനും പൂർണ്ണമായ ഫീസ് ഇളവ് നൽകുമെന്നും ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ബാഗേജുകൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തി ഉടമകൾക്ക് കൈമാറാൻ മന്ത്രാലയം ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർമാർ ഇന്ന് ടെർമിനലുകളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലായതായി അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യത്തിനും സർക്കാർ പരമമായ മുൻഗണന നൽകുമെന്നും, വ്യോമയാന ശൃംഖല പൂർണ്ണമായും സാധാരണ നിലയിലാകുന്നത് വരെ നിരീക്ഷണവും തിരുത്തൽ നടപടികളും തുടരുമെന്നും മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.