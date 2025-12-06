English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IndiGo crisis: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: വിമാനങ്ങൾ ഇന്നും റദ്ദാക്കി; ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ

ഇൻഡിഗോയിലെ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരെയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എയർലൈനിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ്, സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്‌മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:34 AM IST
IndiGo crisis: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: വിമാനങ്ങൾ ഇന്നും റദ്ദാക്കി; ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഡിഗോയിലെ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരെയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എയർലൈനിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ്, സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്‌മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.   

Read More: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: കുതിച്ചുയർന്ന് വിമാന ടിക്കറ്റ് ചാർജ്ജ്

ഡൽഹി, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ജയ്പൂർ, ഇൻഡോർ, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും വൈകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലുകളിൽ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. 

ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച്  റെയിൽവേയും രംഗത്തെത്തി.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസുണ്ട്. പ്രധാന ദീർഘദൂര റൂട്ടുകളിലാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തുക. ഡിസംബർ അഞ്ച് മുതൽ 13 വരെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ഒരുക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഇത്തരത്തിൽ 30 സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ ഒരുക്കാനാണ് ആലോചന എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ട്രെയിനുകളിൽ 116 അധിക കോച്ചുകളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കഴിഞ്ഞ മാസം നൽകിയ ഡിജിസിഎ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാത്തത് ഇഡിഗോയുടെ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നും പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച ഒരു മുന്നറിയിപ്പും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകിയില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എയർഇന്ത്യയടക്കം മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ ഡിജിസിഎ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 

