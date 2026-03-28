Indigo Flight Emergency Landing: എൻജിൻ തകരാറെന്ന് സംശയം; അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി ഇൻഡിഗോ

വിഷയത്തിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 28, 2026, 02:39 PM IST
  • ഇൻഡിഗോ വിമാനം എൻജിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തിരമായി ഇറക്കി
  • സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്
  • വിമാനത്തിന്റെ എൻജിനുകളിൽ ഒന്നിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതിനാലാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി തേടിയത്

ന്യൂഡൽഹി: വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്നും 161 യാത്രാക്കാരുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം എൻജിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തിരമായി ഇറക്കി.  സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. 

വിമാനത്തിന്റെ എൻജിനുകളിൽ ഒന്നിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതിനാലാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി തേടിയത്. തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ 28 ൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

രാവിലെ 10:53 പടെ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് സന്ദേശം അധികൃതർക്ക് ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് 11 മണിയോടെ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.  വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരായി പുറത്തിറങ്ങി. ഇതോടെ ബോയിങ് 737 വിമാനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന എൻജിൻ തരാറുകളെ കുറിച്ച് ആശങ്ക ഏറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാന സംഭവമുണ്ടായി. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ പ്രശ്നം യാതക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

