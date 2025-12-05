English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • IndiGo Issue Explanation: ഇൻഡി​ഗോ വിമാന സർവീസ് പ്രതിസന്ധി; എന്താണ് കാരണം? എപ്പോൾ പരിഹാരമാകും

IndiGo Issue Explanation: ഇൻഡി​ഗോ വിമാന സർവീസ് പ്രതിസന്ധി; എന്താണ് കാരണം? എപ്പോൾ പരിഹാരമാകും

Flights Cancelled: ഇൻഡിഗോ പൈലറ്റുമാരുടെയും കാബിൻ ക്രൂവിന്റെയും കുറവ് നേരിടുകയാണ്. നവംബർ 1 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന കർശനമായ പുതിയ ഡ്യൂട്ടി-സമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണമാണിത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:56 PM IST
  • പുതിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂളുകൾ, രാത്രി ലാൻഡിംഗ് പ്ലാനുകൾ, പ്രതിവാര വിശ്രമ ചാർട്ടുകൾ എന്നിവ മാറ്റേണ്ടിവന്നു
  • പുതിയ നിയമങ്ങൾ തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ടാക്കി

IndiGo Issue Explanation: ഇൻഡി​ഗോ വിമാന സർവീസ് പ്രതിസന്ധി; എന്താണ് കാരണം? എപ്പോൾ പരിഹാരമാകും

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ നേരിട്ടതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ തടസ്സങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. നിരവധി വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് സർവീസുകൾ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വൈകുകയും ചെയ്തു.

ഈ പ്രതിസന്ധി മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വല‍ഞ്ഞു. ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. വിമാന ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം, പുതിയ ഡ്യൂട്ടി-സമയ നിയമങ്ങൾ, പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, കൂടാതെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമായി.

ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം: നവംബർ 1 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന കർശനമായ പുതിയ ഡ്യൂട്ടി-സമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഇൻഡിഗോ പൈലറ്റുമാരുടെയും കാബിൻ ക്രൂവിന്റെയും കുറവ് നേരിടുകയാണ്. ഈ നിയമങ്ങൾ പൈലറ്റുമാർക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന മണിക്കൂറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും നിർബന്ധിത വിശ്രമ സമയം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

നിയമപരമായി സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് നടത്താനായില്ല. നേരത്തെ ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പൈലറ്റുമാർക്ക് പുതുക്കിയ സമയപരിധി കാരണം വിമാനം പറത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ മുഴുവൻ റൊട്ടേഷനുകളും റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നതായി വ്യോമയാന വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

പുതിയ റോസ്റ്റർ നിയമങ്ങൾ (FDTL മാനദണ്ഡങ്ങൾ): പൈലറ്റുമാരുടെ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാനും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനുമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ് (FDTL) നിയമങ്ങൾ, ഒരു ദിവസം 2,200-ൽ അധികം സർവീസുകളുള്ള ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. പുതിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂളുകൾ, രാത്രി ലാൻഡിംഗ് പ്ലാനുകൾ, പ്രതിവാര വിശ്രമ ചാർട്ടുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും മാറ്റേണ്ടിവന്നു. എയർലൈനിന്റെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാത്തതും പുതിയ നിയമങ്ങൾ തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ടാക്കിയതായും ആഭ്യന്തര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ: ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹി, പൂനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ചെക്ക്-ഇൻ, ഡിപ്പാർച്ചർ കൺട്രോൾ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായത് എല്ലാ വിമാനങ്ങളുടെയും പുറപ്പെടൽ വൈകിച്ചു. ഈ കാലതാമസം വിമാനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കണക്റ്റിവിറ്റി ശൃംഖലയെ താളം തെറ്റിച്ചു.

മറ്റ് എയർലൈനുകൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

നിയമങ്ങൾ എല്ലാ എയർലൈനുകൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും, ഇൻഡിഗോയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് ഇൻഡിഗോയാണ്. അതിനാൽ ഒരു ചെറിയ തടസ്സം പോലും രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

എയർ ഇന്ത്യ, വിസ്താര, ആകാശ തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻഡിഗോ ധാരാളം രാത്രികാല സർവീസുകൾ നടത്തുന്നു. രാത്രി ലാൻഡിംഗിനുള്ള നിയന്ത്രണം പ്രവർത്തന ശേഷി കുറച്ചു. ജീവനക്കാരെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും പ്രശ്നങ്ങൾ  രൂക്ഷമാകുന്നതിന് കാരണമായി. ഇൻഡിഗോയുടെ കാര്യക്ഷമത, ജീവനക്കാരുടെ മണിക്കൂറുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്യൂട്ടി-സമയ പരിധികൾ കർശനമാക്കിയപ്പോൾ, ഷെഡ്യൂളിൽ ഉടൻ തന്നെ വിടവുകൾ രൂപപ്പെട്ടു.

ഏകദേശം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമുള്ള റൂട്ടുകളിൽ ജീവനക്കാരെ പുനഃക്രമീകരിക്കുക, രാത്രി ഷെഡ്യൂളുകൾ പരിഷ്കരിക്കുക, മുൻകൂട്ടി ക്യാൻസലേഷനുകൾ നടത്തി അവസാന നിമിഷത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് കമ്പനി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ.

യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. "സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, ശീതകാല ഷെഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, വ്യോമയാന സംവിധാനത്തിലെ വർധിച്ച തിരക്ക്, പുതുക്കിയ ക്രൂ റോസ്റ്ററിംഗ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ഓപ്പറേഷണൽ വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതിൽ ഉപഭോക്താക്കളോട് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു," ഇൻഡിഗോ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

