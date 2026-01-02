Indore Water Crisis: പാക്കറ്റ് പാലിൽ പൈപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നൽകി; അഞ്ച് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം

ഇൻഡോറിലെ ഭഗീരഥപുരയിൽ കുടിവെള്ളത്തിൽ മലിനജലം കലർന്നതിനെത്തുടർന്ന് അഞ്ചര മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം. സുനിൽ സാഹു– കിഞ്ചൽ ദമ്പതികൾക്ക് പത്തു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച അവ്യാൻ എന്ന കുഞ്ഞാണ് മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ. മുലപ്പാലിന് പകരമായി പാക്കറ്റ് പാൽ നൽകാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച്, അത് തയ്യാറാക്കാൻ പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണകാരണമായത്.
വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും അതിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന മാലിന്യം കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും പനിയും വയറിളക്കവും ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഡോറിൽ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തമുണ്ടായത് വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മരണസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നാലുപേർ മാത്രമാണ് മരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, മരണസംഖ്യ പതിമൂന്നാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഏഴു പേർ മരിച്ചതായാണ് മേയറുടെ കണക്ക്. ശുദ്ധജല പൈപ്പ് പൊട്ടി ഓടയിലെ മാലിന്യം കലർന്നതാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം പേരെ ബാധിച്ച ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുനൂറോളം പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ജലവിതരണ ശൃംഖലയിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതായും വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
