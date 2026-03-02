Kashmir Internet Banned: ഖമനേയിയുടെ വധത്തിൽ കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; ഇന്റർനെറ്റിന് നിയന്ത്രണം

ശ്രീനഗർ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള ഖമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം. പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഉടനീളം മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേഗത കുറച്ചു.
മേഖലയിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നീക്കമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Protests in Kashmir against Khamenei’s killing, protesters raise anti-US, anti-Israel slogans https://t.co/oWcL4zmfjc
— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) March 2, 2026
ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം ഷിയാ വിഭാഗക്കാരാണ് കശ്മീരിലുള്ളത്. ലാൽ ചൗക്ക്, ബഡ്ഗാം, സായിദ കാടാൽ, അനന്ത്നാഗ്, ബന്ദിപ്പോറ, പുൽവാമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നടന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി.
