  • Kashmir Internet Banned: ഖമനേയിയുടെ വധത്തിൽ കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; ഇന്റർനെറ്റിന് നിയന്ത്രണം

Internet Restrictions In Kashmir: മേഖലയിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാ​ഗമായാണ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേ​ഗത കുറച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:05 PM IST
  • കശ്മീരിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് നടന്നത്
  • അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും എതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർന്നു

ശ്രീന​ഗർ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള ഖമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം. പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഉടനീളം മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേ​ഗത കുറച്ചു.

മേഖലയിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാ​ഗമായാണ് നീക്കമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം ഷിയാ വിഭാ​ഗക്കാരാണ് കശ്മീരിലുള്ളത്. ലാൽ ചൗക്ക്, ബഡ്​ഗാം, സായിദ കാടാൽ, അനന്ത്നാ​ഗ്, ബന്ദിപ്പോറ, പുൽവാമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നടന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KashmirInternet Bannedinternet restrictionsKhameneis death

