  • PM Narendra Modi: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആശങ്കാജനകം; യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായ സന്ദേശം നൽകണം, ഇന്ത്യ സുസജ്ജമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Narendra Modi: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആശങ്കാജനകം; യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായ സന്ദേശം നൽകണം, ഇന്ത്യ സുസജ്ജമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Modi Lok Sabha Speech: ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ 25 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകളും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 23, 2026, 03:08 PM IST
  • മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുന്ന യുദ്ധം ലോകസാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
  • പശ്ചിമേഷ്യയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുമാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ

PM Narendra Modi: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആശങ്കാജനകം; യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായ സന്ദേശം നൽകണം, ഇന്ത്യ സുസജ്ജമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. യുദ്ധത്തിനെതിരായ സന്ദേശം നൽകുന്നതിൽ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ 25 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകളും വിശദീകരിച്ചത്.

സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വെല്ലുവിളികളും ഊർജ സുരക്ഷയും

മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുന്ന യുദ്ധം ലോകസാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പശ്ചിമേഷ്യയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുമാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഇന്ധന നീക്കത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിതരണത്തിൽ നിലവിൽ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. ഇന്ധന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

ഇറക്കുമതി വൈവിധ്യവൽക്കരണം: നേരത്തെ 27 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്ന ഊർജ ഇറക്കുമതി ഇപ്പോൾ 41 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു.

എൽപിജി മുൻഗണന: ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന 60 ശതമാനം എൽപിജിയും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നു.

ബദൽ മാർഗങ്ങൾ: എഥനോൾ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിലൂടെ 4.5 കോടി ബാരൽ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. റെയിൽവേ വൈദ്യുതീകരണം, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയും രാജ്യത്തിന് കരുത്തായി.

ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയും മടക്കയാത്രയും

പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം 3,75,000 ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചു. സംഘർഷ മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ വഴി ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ രാഷ്ട്രതലവന്മാരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കർഷകർക്ക് ഉറപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

യുദ്ധം കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ അന്തർമന്ത്രാലയ സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 
"കർഷകരെ ഈ പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. രാസവളങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ 6 പുതിയ യൂറിയ പ്ലാന്റുകൾ തുറന്നു. ഇത് ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു." വേനൽക്കാലത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം പരിഗണിച്ചു എല്ലാ നിലയങ്ങൾക്കും കൽക്കരി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും, നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ഊർജ്ജ ഉത്പാദനത്തിന്റെ പകുതിയും പാരമ്പര്യേതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജാഗ്രതയും ഐക്യവും അത്യാവശ്യം

യുദ്ധം ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്നേക്കാമെന്നും അതിനാൽ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ നേരിടാൻ സജ്ജമാകണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യം കാണിച്ച അതേ ഐക്യവും സംയമനവും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും തടയാൻ കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

