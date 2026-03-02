English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran US Israel Conflict: അക്രമങ്ങൾക്ക് സാധ്യത; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

Iran US Israel Conflict: അക്രമങ്ങൾക്ക് സാധ്യത; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

US Iran Conflict: യുഎസിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും അധികാരപരിധിയിലുള്ള കോൺസുലേറ്റുകൾ, എംബസികൾ മറ്റ് നയതന്ത്ര ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:19 PM IST
  • പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
  • ഖമേനയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ജമ്മുകശ്മീരിലും ലഖ്‌നൗവിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്
  • ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻഐഎ റിപ്പോർട്ട്

Iran US Israel Conflict: അക്രമങ്ങൾക്ക് സാധ്യത; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രംഗത്ത്. അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ജമ്മുകശ്മീരിലും ലഖ്‌നൗവിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

Also Read: ഖമനേയിയുടെ വധത്തിൽ കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; ഇന്റർനെറ്റിന് നിയന്ത്രണം

ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻഐഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ജാഗ്രത വർധിപ്പിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇറാൻ അനുകൂല പീഭാഷകരെ നിരീക്ഷിക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഇവർ സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്ന് കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലുടനീളം ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

IndiaUS Iran ConflictIran US Israel ConflictUnion Home MinistryIrans Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

