Iran War: ഫുജൈറ ആക്രമണം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല; ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

ഫുജൈറയിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരുക്കേൽക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ആക്രമണം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 5, 2026, 01:56 PM IST
  • ഫുജൈറ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോണിനു നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
  • ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: യുഎഇയിലെ തന്ത്രപ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ ഫുജൈറ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോണിനു നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ. ആക്രമണത്തിൽ 3 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.  

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശത്രുത ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഈ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.   

ഫുജൈറ ഹോർമോസ് കടലിടുക്കിനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ യുഎഇയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഊർജ്ജ കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടം ലക്‌ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം രാജ്യാന്തര എണ്ണ വിപണിയെയും ബാധിക്കുമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത വാണിജ്യവും നാവിഗേഷനും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമായാണ് ചികിത്സ നൽകാനായി അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

