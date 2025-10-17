English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • IRCTC down: ഉത്സവ സീസണിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് തടസ്സം, യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ഐആർസിടിസി

IRCTC down: ഉത്സവ സീസണിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് തടസ്സം, യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ഐആർസിടിസി

IRCTC website crashes during Tatkal bookings :യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ഐആർസിടിസി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്.  5,000 ലധികം ഉപഭോക്താക്കളാണ് പരാധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:24 PM IST
  • ഉത്സവ സീസൺ ആയിട്ടും ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിലാണ്.
  • 5,000 ലധികം ഉപഭോക്താക്കളാണ് പരാധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

IRCTC down: ഉത്സവ സീസണിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് തടസ്സം, യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ഐആർസിടിസി

ഡൽഹി:യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ഐആർസിടിസി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്. ഉത്സവ സീസൺ ആയിട്ടും ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിലാണ്. 5,000 ലധികം ഉപഭോക്താക്കളാണ് പരാതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
 സെർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ആയതിനാൽ ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായ്, ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് തുടർച്ചയായി തകരാറിൽ ആകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്സവ സീസണിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്രയാസമാക്കുന്നത് യാത്രകാകരെ വലക്കുന്നു. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

IRCTCTrain BookingTrain ticketIRCTC Down

