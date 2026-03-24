Indian Railway: ഒരു രൂപ പോലും തിരികെ കിട്ടില്ല! ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം; IRCTCയുടെ പുതിയ പരിഷ്കാരം...

ന്യൂഡൽഹി: ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസലേഷനിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കൽ, റീഫണ്ട് നിയമങ്ങളിലാണ് വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്ത തടയുന്നതിനും യഥാർത്ഥ യാത്രക്കാർക്ക് യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ടിക്കറ്റ് ഏജന്റുമാരുടെയും ഇടനിലക്കാരുടെയും ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
പരിഷ്കരിച്ച നിയമങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം യാത്രക്കാർ എപ്പോഴാണ് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും റീഫണ്ട് തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് ട്രെയിൻ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് 8 മണിക്കൂർ മുൻപ് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും റീഫണ്ട് ലഭിക്കില്ല.
പരിഷ്കരിച്ച ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കൽ, റീഫണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...
72 മണിക്കൂർ മുൻപ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമാവധി റീഫണ്ട് ലഭിക്കും. ചെറിയൊരു ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ് മാത്രമായിരിക്കും ഈടാക്കുക.
24 മുതൽ 72 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ 75% റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുകയുടെ 25% കുറയ്ക്കും.
24 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ 50 ശതമാനം റീഫണ്ട് ലഭിക്കും.
8 മണിക്കൂറിൽ താഴെ - റീഫണ്ട് ലഭിക്കില്ല.
യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി റെയിൽവേയുടെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന മാറ്റം
യാത്രക്കാർക്ക് ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവെ. ഇനി മുതൽ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് 30 മിനിറ്റ് മുൻപ് വരെ യാത്രക്കാർക്ക് ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാനാകും. ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ വൻനഗരങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഈ മാറ്റം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
