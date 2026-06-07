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Raghava Lawrence: തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാഘവ ലോറൻസോ? പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി താരം!

Raghava Lawrence: തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ രാഘവ ലോറൻസ് ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ പ്രതികരിച്ച് താരം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:34 PM IST
Raghava Lawrence: തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാഘവ ലോറൻസോ? പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി താരം!
Image Credit: Raghava Lawrence | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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