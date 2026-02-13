Isha Foundation: ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി ഈഷ; കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് മുഖ്യാതിഥിയാകും

ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി കോയമ്പത്തൂർ ഈഷയോഗ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങി. ഈഷയോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് മുഖ്യാതിഥിയാകും. ആദിയോഗി പ്രതിമയ്ക്ക് മുൻപിൽ 15ന് വൈകിട്ട് ആറുമുതൽ 16ന് രാവിലെ ആറുവരെ മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം നീളും.
മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവിന്റെ ധ്യാനത്തിനൊപ്പം പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും സംഗീതനിശയുമുണ്ടാകും. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള റാപ്പർ ബ്ലേസ്, ഗുജറാത്തിലെ നാടൻ കലാകാരൻ ആദിത്യ ഗഡ്വി, തബല കലാകാരൻ പ്രശാന്ത് സോണാഗ്ര, ഗായകൻ സ്വാഗത് റാത്തോഡ്, പൃഥ്വി ഗന്ധർവ്, സ്വരൂപ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സംഗീതപരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും.
മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ധ്യാനലിംഗവും ലിംഗഭൈരവി ക്ഷേത്രവും ശിവരാത്രിദിവസം മുഴുവൻ സമയവും തുറന്നിരിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ധ്യാനലിംഗയിൽ അഭിഷേകം നടത്താനുള്ള സൗകര്യവുമൊരുക്കും. യോഗേശ്വരലിംഗ മഹാ അഭിഷേകവും ഉണ്ടാകും.
കുടിവെള്ളം, അന്നദാനം, വാഹന പാർക്കിങ്, മെഡിക്കൽ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ ഭക്തർക്കായി എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ രവീന്ദ്രൻ, ശരവണൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. ഈഷയിൽ നടക്കുന്ന മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം കേരളത്തിലെ 29 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ 60 കേന്ദ്രങ്ങളിലും തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
തമിഴ്, മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 28 ഭാഷകളിൽ പ്രക്ഷേപണമുണ്ടാകും. ആഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി വ്യാഴാഴ്ച പർബയാൻ ചാറ്റർജിയുടെ സിതാർകച്ചേരി നടത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് ഭരത് സുന്ദറിന്റെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വൈഭവ് അരേകറ്ടെയും സംഗീത കച്ചേരി നടക്കും.
