ന്യൂഡൽഹി: ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ. എസ് സോമനാഥിനെ ആർബിഐ സെൻട്രൽ ബോര്ഡിലേക്ക് നിയമിച്ചു. സോമനാഥ് 2025 ജനുവരിയിലാണ് ഐഎസ്ആർഒ യിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത്.
നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തെ സെന്ട്രല് ബോര്ഡിലെ പാര്ട്ട് ടൈം, നോണ്-ഒഫീഷ്യല് ഡയറക്ടറായാണ് നിയമിച്ചത്. നിയമനം ആഗസ്റ്റ് 20 മുതല് നാല് വര്ഷത്തേക്കാണ്. ഇക്കാര്യം ആര്ബിഐ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോമനാഥ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വിവിധ തലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇസ്രോയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം ബെംഗളൂരുവിനടുത്തുള്ള ചാണക്യ സര്വകലാശാലയുടെ ചാന്സലറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം വ്യവസായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയെ റിസര്വ് ബാങ്ക് ബോര്ഡില് നോണ്-ഒഫീഷ്യല് ഡയറക്ടറായി വീണ്ടും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി നാല് വര്ഷത്തേക്കാണ്.
ഇത് കൂടാതെ ഇന്ത്യന് ഓഡിറ്റ് ആന്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സര്വീസിലെ റിട്ടയേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥ രേവതി അയ്യര്, ആര്ഐഎസ് തിങ്ക്ടാങ്ക് ഡയറക്ടര് ജനറല് സച്ചിന് ചതുര്വേദി എന്നിവരെയും റിസര്വ് ബാങ്ക് ബോര്ഡില് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേവതി അയ്യര് ഡെപ്യൂട്ടി സിഎജി പദവി വഹിച്ചിരുന്നയാളാണ്. ഗവര്ണര് സഞ്ജയ് മല്ഹോത്ര, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്ണര്മാരായ ജെ സ്വാമിനാഥന്, പൂനം ഗുപ്ത, എസ്സി മുര്മു, രോഹിത് ജയിന്, സാമ്പത്തികകാര്യ സെക്രട്ടറി അനുരാധ ഠാക്കൂര്, ഫിനാന്ഷ്യല് സര്വീസ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ലോഹ്യ എന്നിവരൊക്കെ ആര്ബിഐ സെന്ട്രല് ബോര്ഡിന്റെ ഭാഗമാണ്.
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