/ISRO Launched GSAT 1: ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ ഇ.ഒ.എസ്.-05 വിക്ഷേപണം വിജയകരം; ഭൗമനിരീക്ഷണ രംഗത്ത് പുതിയ കുതിപ്പ്

ഭാരതീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ (ISRO) അത്യാധുനിക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇ.ഒ.എസ്.-05 (EOS-05) ജി.എസ്.എൽ.വി. റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ സ്പെയ്സ് സെന്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.55-ഓടെയാണ് റോക്കറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത്.
GISAT-1A: ഭൗമനിരീക്ഷണത്തിലെ വിപ്ലവം
ജി.ഐ.എസ്.എ.ടി.-1എ (GISAT-1A) എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഉപഗ്രഹം, ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമനിരീക്ഷണ ശേഷിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. സാധാരണ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഉയർന്ന താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 36,000 കിലോമീറ്ററോളം ഉയർന്ന ജിയോസിൻക്രണസ് ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഇ.ഒ.എസ്.-05 നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെ ഒരേ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ദുരന്തനിവാരണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പുതിയ കരുത്ത്
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ അതിവേഗം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വഴിത്തിരിവാകും. മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളകളിൽ ചിത്രം ലഭിക്കുന്ന പഴയ രീതിക്ക് പകരം, പ്രളയം, കാട്ടുതീ, ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയവ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾക്കും സാധിക്കും. ദുരന്തനിവാരണത്തിന് പുറമെ, രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി-കാർഷിക മേഖലകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും.
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