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  • /ISRO Launched GSAT 1: ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ ഇ.ഒ.എസ്.-05 വിക്ഷേപണം വിജയകരം; ഭൗമനിരീക്ഷണ രംഗത്ത് പുതിയ കുതിപ്പ്

ISRO Launched GSAT 1: ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ ഇ.ഒ.എസ്.-05 വിക്ഷേപണം വിജയകരം; ഭൗമനിരീക്ഷണ രംഗത്ത് പുതിയ കുതിപ്പ്

ISRO Launched GSAT 1: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പെയ്‌സ് സെന്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 04, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:49 AM IST
ISRO Launched GSAT 1: ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ ഇ.ഒ.എസ്.-05 വിക്ഷേപണം വിജയകരം; ഭൗമനിരീക്ഷണ രംഗത്ത് പുതിയ കുതിപ്പ്
Image Credit: Screengrab / ANI

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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