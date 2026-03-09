English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Riyadh News: സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി

Riyadh News: സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി

അൽ-ഖർജ് നഗരത്തിലെ ജനവാസ മേഖലയിലുണ്ടായ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു ബംഗ്ലാദേശി പൗരനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 9, 2026, 12:17 PM IST
  • സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി
  • മരിച്ച രണ്ടുപേരും ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളാണെന്നും എന്നാൽ പരിക്കേറ്റത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും എംബസി

Read Also

  1. Iran Strikes: ബഹ്റൈനിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

Trending Photos

Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
7
today gold price
Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Today&#039;s Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
International Women&#039;s Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
15
International Womens Day 2026
International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
Riyadh News: സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി

റിയാദ്: സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. മരിച്ച രണ്ടുപേരും ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളാണെന്നും എന്നാൽ പരിക്കേറ്റത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഖമനേയിയുടെ പിൻഗാമിയായി മകൻ; മുജ്‌തബ ഖമനേയി ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവ്

മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് പരിക്കേറ്റത് പന്ത്രണ്ടോളം പേർക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചതിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇപ്പോൾ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അൽ-ഖര്‍ജ് ഗവര്‍ണറേറ്റിലെ ജനവാസമേഖലയില്‍ ഒരു പ്രൊജക്‌റ്റൈല്‍ വീണതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു രണ്ടു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യക്കാരനും മറ്റൊരാള്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയുമാണെന്നായിരുന്നു സൗദി സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് അറിയിച്ചത്. സൗദിയിലെ അല്‍ ഖര്‍ജ് റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്. 

മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണത് ഒരു പ്രമുഖ ക്ലീനിങ് ആന്‍ഡ് മെയിന്റനന്‍സ് കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. പരിക്കേറ്റവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Indian embassyRyadhNo Indian InjuredSaudi Arabia Projectile StrikeAl Kharj Attack

Trending News