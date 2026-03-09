Riyadh News: സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി

റിയാദ്: സൗദിയിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. മരിച്ച രണ്ടുപേരും ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളാണെന്നും എന്നാൽ പരിക്കേറ്റത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണ് പരിക്കേറ്റത് പന്ത്രണ്ടോളം പേർക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചതിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇപ്പോൾ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അൽ-ഖര്ജ് ഗവര്ണറേറ്റിലെ ജനവാസമേഖലയില് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈല് വീണതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു രണ്ടു പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരില് ഒരാള് ഇന്ത്യക്കാരനും മറ്റൊരാള് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയുമാണെന്നായിരുന്നു സൗദി സിവില് ഡിഫന്സ് അറിയിച്ചത്. സൗദിയിലെ അല് ഖര്ജ് റസിഡന്ഷ്യല് കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്.
മിസൈൽ അവശിഷ്ടം വീണത് ഒരു പ്രമുഖ ക്ലീനിങ് ആന്ഡ് മെയിന്റനന്സ് കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. പരിക്കേറ്റവര് സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
