Encounter In Baramulla: ഉറി സെക്ടറിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരും സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു

ബാരാമുള്ള: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരും സൈന്യവും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു.
ഉറി സെക്ടറില് ഇപ്പോഴും ഭീകരർക്കായി കനത്ത തിരച്ചില് തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു ഭീകരര് നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് തടയുന്നതിനിടെയാണ് ഏറ്റമുട്ടലുണ്ടായത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉറിയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള 16 സിഖ് ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികന് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരർ ഒരു സൈനിക പോസ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ച് നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം തകർത്തു.
