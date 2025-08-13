English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Encounter In Baramulla: ഉറി സെക്ടറിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരും സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു

Baramulla Encounter Updates: വടക്കൻ കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ ഇന്ന് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉറി സെക്ടറിലെ ചുരണ്ട ഗ്രാമത്തിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിലാണ് സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 13, 2025, 02:52 PM IST
  • ഉറി സെക്ടറില്‍ ഇപ്പോഴും ഭീകരർക്കായി കനത്ത തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നുണ്ട്
  • ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു ഭീകരര്‍ നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Encounter In Baramulla: ഉറി സെക്ടറിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരും സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു

ബാരാമുള്ള: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരും സൈന്യവും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു. 

Also Read: പാകിസ്താന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നല്‍കിയ ഡിആർഡിഒ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ഉറി സെക്ടറില്‍ ഇപ്പോഴും ഭീകരർക്കായി കനത്ത തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു ഭീകരര്‍ നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് തടയുന്നതിനിടെയാണ് ഏറ്റമുട്ടലുണ്ടായത്.  പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉറിയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള 16 സിഖ് ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം നടന്നത്. 

ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികന് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരർ ഒരു സൈനിക പോസ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ച് നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം തകർത്തു.

 

