Jabalpur Boat Accident: മധ്യപ്രദേശിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി ഏഴ് മരണം; 15 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഭോപ്പാൽ: ജബൽപൂർ ബർഗി ഡാം റിസർവോയറിൽ വ്യാഴാഴ്ച ക്രൂയിസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം ഏഴായി. 29 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര ലോധി അറിയിച്ചത് അനുസരിച്ച്, ഇതുവരെ ഏഴുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 15 പേരെ ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ഏപ്രിൽ 30-ന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ബോട്ട് മറിയാൻ കാരണമായത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര ലോധി, ഇതൊരു ഹൃദയഭേദകമായ ദുരന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജബൽപൂർ കളക്ടർ രാഘവേന്ദ്ര സിംഗ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൂയിസ് ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിലവിൽ എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്, എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
തന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും കാണാനില്ലെന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. അപകടസമയത്ത് ബോട്ടിലെ ഗ്ലാസ് തകർന്നാണ് തനിക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നും ജീവനക്കാർ ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. യാത്രക്കാർ സ്വയം ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി.
ശക്തമായ കാറ്റാണ് അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ ബോട്ട് കരയോട് അടുപ്പിക്കാൻ ഓപ്പറേറ്ററോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് ചെവികൊണ്ടില്ലെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ബോട്ട് ഡാമിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് 15-ഓളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
അപകടത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ശുക്ല അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
