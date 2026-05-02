Jabalpur Boat Accident: ജബൽപൂർ ബോട്ട് അപകടം: ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസ്

ജബൽപുർ: മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂരിൽ ക്രൂയിസ് ബോട്ട് അപകടത്തിൽ ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തു. ക്രൂയിസ് ബോട്ടിന്റെ പൈലറ്റിനെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും സർലവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ അശ്രദ്ധമൂലമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
പരിധിയിൽ അധികം ആളുകളെ ബോട്ടിൽ കയറ്റിയത് പ്രധാനമായും അപകടത്തിന് കാരണമായതായി സൂചനയുണ്ട്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ജീവനക്കാർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായതായും കണ്ടെത്തി.
9 പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. കാണാതായ 4 പേർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകളും തെർമ്മൽ ഡ്രോണുകളും അടക്കം ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പ്രാദേശിക മത്സ്യതൊഴിലാളികളും തെരച്ചിലിന് രംഗത്തുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടാണ് ജബൽപൂരിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ബർഗി ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറിൽ ബോട്ടുമുങ്ങിയത്.
