Jammu And Kashmir Encounter: ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; സൈനികന് വീര മൃത്യു, മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മുകശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റമുട്ടലിൽ ഒരു സൈനികൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. മൂന്ന് ഭീകരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് കമാൻഡർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭീകരരെയാണ് സൈന്യം വധിച്ചത്.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വറിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ നിന്ന് എം4, എംകെ തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഭീകരർ അതിർത്തിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറിയാണ് എത്തിയതെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH | Jammu & Kashmir | Security enhanced in Kishtwar area where, as per White Knight Corps of the Indian Army, two more (a total of 3) Pakistani terrorists have been eliminated. A large quantity of war-like stores, including one AK and one M4 rifle, have been recovered.… pic.twitter.com/uWEDOmt4YO

— ANI (@ANI) April 12, 2025