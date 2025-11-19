English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jammu And Kashmir: ജമ്മുകശ്മീരിൽ ജെയ്ഷെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെന്ന് ഐബി റിപ്പോർട്ട്; അതീവ ജാ​ഗ്രത

JeM planning Delhi like blast: ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മുകശ്മീരിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 19, 2025, 09:30 AM IST
  • പുൽവാമയിലും ചെങ്കോട്ടയിലും നടത്തിയതിന് സമാനമായ ആക്രമണം നടത്താനാണ് പദ്ധതി
  • വാഹനത്തിൽ ഐഇഡി ഘടിപ്പിച്ചുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

  1. Jammu Kashmir: ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ; രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാ​ഗം ഇന്ന് യോ​ഗം ചേരും

Jammu And Kashmir: ജമ്മുകശ്മീരിൽ ജെയ്ഷെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെന്ന് ഐബി റിപ്പോർട്ട്; അതീവ ജാ​ഗ്രത

ശ്രീന​ഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മുകശ്മീരിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകി. പുൽവാമയിലും ചെങ്കോട്ടയിലും നടത്തിയതിന് സമാനമായ ആക്രമണം നടത്താനാണ് പദ്ധതി.

വാഹനത്തിൽ ഐഇഡി ഘടിപ്പിച്ചുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് പോലീസിനും സിവിൽ ഭരണകൂടത്തിനും നിർദേശം നൽകി. തെക്കൻ കശ്മീരിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംശയം തോന്നുന്ന വാഹനങ്ങളെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സേനയുടെ വാഹന വ്യൂഹങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന സമയം അതീവ സുരക്ഷ ഒരുക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയതുപോലുള്ള ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഐബി തള്ളുന്നില്ല. ജമ്മുകശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, അയോധ്യ, ​ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ പിന്തുണയോടെ ഭീകരർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി മുൻപ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

പരിചിതമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയാൽ അതീവ ജാ​ഗ്രത വേണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും അതിർത്തികളിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയാൻ അതത് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകി.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Jammu and KashmirJeMIntelligence Bureauജമ്മുകശ്മീർജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്

