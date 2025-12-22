English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jammu And Kashmir: എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപം റൈഫിൾ ടെലസ്‌കോപ്പ് കണ്ടെത്തി; ജമ്മുവിൽ അതീവ ജാഗ്രത

Jammu And Kashmir: എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപം റൈഫിൾ ടെലസ്‌കോപ്പ് കണ്ടെത്തി; ജമ്മുവിൽ അതീവ ജാഗ്രത

Chinese Rifle Scope: ജമ്മുകശ്മീരിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. സ്നൈപ്പറിൽ ചൈനീസ് അടയാളങ്ങളുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:50 PM IST
  • അസോർട്ട് റൈഫിളുമായി ഘടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പാണ് കണ്ടെത്തിയത്
  • എൻഐഎ ഓഫീസിനും ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് സുരക്ഷാ ആസ്ഥാനത്തിനും സമീപത്ത് നിന്നാണ് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്

Jammu And Kashmir: എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപം റൈഫിൾ ടെലസ്‌കോപ്പ് കണ്ടെത്തി; ജമ്മുവിൽ അതീവ ജാഗ്രത

ജമ്മുകശ്മീർ: ജമ്മുവിൽ ചൈനീസ് നിർമ്മിത റൈഫിൾ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി. ഞായറാഴ്ച എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപമാണ് റൈഫിൾ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ജമ്മുകശ്മീരിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. സ്നൈപ്പറിൽ ചൈനീസ് അടയാളങ്ങളുണ്ട്.

അസോർട്ട് റൈഫിളുമായി ഘടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എൻഐഎ ഓഫീസിനും ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് സുരക്ഷാ ആസ്ഥാനത്തിനും സമീപത്തായി കാടുകയറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. സിആർപിഎഫ് ബറ്റാലിയൻ ആസ്ഥാനത്തിനും എസ്എസ്ബി കേന്ദ്രത്തിനും സമീപമാണ് ഈ സ്ഥലം.

അതിനാൽ തന്നെ വലിയ ​ജാ​ഗ്രതയാണ് പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നത്. അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് റൈഫിൾ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസും സുരക്ഷാ സേനകളും സംയുക്തമായാണ് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.  

