ജമ്മുകശ്മീർ: ജമ്മുവിൽ ചൈനീസ് നിർമ്മിത റൈഫിൾ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി. ഞായറാഴ്ച എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപമാണ് റൈഫിൾ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ജമ്മുകശ്മീരിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. സ്നൈപ്പറിൽ ചൈനീസ് അടയാളങ്ങളുണ്ട്.
അസോർട്ട് റൈഫിളുമായി ഘടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എൻഐഎ ഓഫീസിനും ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് സുരക്ഷാ ആസ്ഥാനത്തിനും സമീപത്തായി കാടുകയറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. സിആർപിഎഫ് ബറ്റാലിയൻ ആസ്ഥാനത്തിനും എസ്എസ്ബി കേന്ദ്രത്തിനും സമീപമാണ് ഈ സ്ഥലം.
അതിനാൽ തന്നെ വലിയ ജാഗ്രതയാണ് പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നത്. അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് റൈഫിൾ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസും സുരക്ഷാ സേനകളും സംയുക്തമായാണ് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
