Jammu Kashmir Blast: ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണം; സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീന​ഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിലെ അഖ്നൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. ഭീകരർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

#WATCH | J&K: A rusted mortar shell was safely defused in the Akhnoor sector.

According to the information received, this rusted shell was seen by the locals in the Pratap Canal near Namandar village, after which they immediately informed the administration. pic.twitter.com/ddA78V6OCx

— ANI (@ANI) February 11, 2025