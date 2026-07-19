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Jammu Kashmir Flash Flood: ജമ്മുവിലെ മഴക്കെടുതി; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

പൂഞ്ച്, രജൗരി മേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. പോലീസ്, സൈന്യം, ദുരന്തനിവാരണ സേന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:14 PM IST
Jammu Kashmir Flash Flood: ജമ്മുവിലെ മഴക്കെടുതി; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
Image Credit: J&amp;K Flash Flood | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Jammu Kashmir Flash Flood: ജമ്മുവിലെ മഴക്കെടുതി; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
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