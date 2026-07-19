/Jammu Kashmir Flash Flood: ജമ്മുവിലെ മഴക്കെടുതി; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

രജൗരി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച്, രജൗരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. ഇതുവരെ 12 പേരാണ് ജമ്മുവിലെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശത്ത് മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടായത്. നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
പോലീസ്, സൈന്യം, ദുരന്തനിവാരണ സേന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രളയം ബാധിച്ചവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹയാങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയും അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അധികൃതരെ വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
അമർനാഥ് യാത്രയും വൈഷ്ണോ ദേവി തീർഥാടനവും നിർത്തിവച്ചു
മേഖലയിൽ വൻതോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രളയത്തിൽ രജൗരിയിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തകർന്നു. വാഹനങ്ങൾ പലതും ഒലിച്ചുപോയി. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് അമർനാഥ് യാത്രയും വൈഷ്ണോ ദേവി തീർഥാടനവും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ചെനാബ് നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് റിയാസി ജില്ലയിലെ സലാൽ ഡാമിന്റെ ഗേറ്റുകൾ എല്ലാം തുറന്നു. ഡാം തുറന്നതോടെ നദീതീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശം നൽകി.
മഴ തുടരും...
ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജൂലൈ 23 വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
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