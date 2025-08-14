English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jammu Kashmir Cloudburst: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ മേഘവിസ്ഫോടനം; 12 മരണം

Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst: പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തീർഥാടകരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്. കിഷ്ത്വാറിലെ മാതാ ചണ്ഡി ഹിമാലയൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സംഭവം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:35 PM IST
  • മച്ചൈൽ മാതാ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പോയിന്റിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത്
  • സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്

Jammu Kashmir Cloudburst: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ മേഘവിസ്ഫോടനം; 12 മരണം

ശ്രീന​ഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം. ചിഷോതി ​ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ദുരന്തത്തിൽ 12 പേർ മരിച്ചു. മച്ചൈൽ മാതാ യാത്രാ പാതയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദുരന്തനിവാരണ സേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 

പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തീർഥാടകരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്. കിഷ്ത്വാറിലെ മാതാ ചണ്ഡി ഹിമാലയൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സംഭവം. മച്ചൈൽ മാതാ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പോയിന്റിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായ ചിഷോതി.

ആളപായം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിം​ഗ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. പോലീസ്, സൈന്യം, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി ജമ്മുകശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ​ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Jammu KashmirCloudburstJammu Kashmir Cloudburstമേഘവിസ്ഫോടനംജമ്മു കശ്മീർ

