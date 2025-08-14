Jammu Kashmir Cloudburst: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ മേഘവിസ്ഫോടനം; 12 മരണം

ശ്രീനഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം. ചിഷോതി ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ദുരന്തത്തിൽ 12 പേർ മരിച്ചു. മച്ചൈൽ മാതാ യാത്രാ പാതയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദുരന്തനിവാരണ സേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തീർഥാടകരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്. കിഷ്ത്വാറിലെ മാതാ ചണ്ഡി ഹിമാലയൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സംഭവം. മച്ചൈൽ മാതാ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പോയിന്റിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായ ചിഷോതി.
#Cloudburst at #Chishoti village of #Padder Sub Division in J&K’s #Kishtwar enroute to Machail Mata Yatra, casualties feared — Further Detail Awaited #MachailMataYatra pic.twitter.com/ock2t0bmJU
— newspointJ&K (@NewspointjK) August 14, 2025
ആളപായം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പോലീസ്, സൈന്യം, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി ജമ്മുകശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു.
