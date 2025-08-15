Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst: കിഷ്ത്വാറിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ മരണം 45 ആയി; നൂറിലേറെപ്പേരെ കാണാനില്ല

ശ്രീനഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലെ ചഷോതി ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ മരണം 45 ആയി. നൂറിലേറെപ്പേരെ കാണാതായെന്നും വിവരം. പ്രദേശത്ത് സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. അപകടസമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചഷോതി ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ചെളിയിലും മണ്ണിലും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 167 പേരെ ഇന്നലെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
#WATCH | J&K | Aftermath of the flash flood that wreaked havoc at the Chashoti area in Kishtwar following a cloud burst yesterday. Vehicles and properties damaged.
As per Addl. SP Pardeep Singh, 45 people have lost their lives in the incident https://t.co/b1llO57YcJ pic.twitter.com/BjbT6hHXrB
— ANI (@ANI) August 14, 2025
#WATCH | J&K: Aftermath of the flash flood that occurred at the Chashoti area in Kishtwar following a cloudburst on 14th August. pic.twitter.com/5TWJkFs5Ko
— ANI (@ANI) August 15, 2025
ഇവരിൽ 38 പേരുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണ്. ഹിമാലയത്തിലെ പുണ്യകേന്ദ്രമായ മാതാ ചാന്ദിനിയിലേക്ക് വാഹനം എത്തുന്ന അവസാനത്തെ ഗ്രാമമാണ് ചഷോതി. ഇവിടെ നിന്ന് മച്ചൈൽ മാത യാത്ര ആരംഭിക്കും. മേഘവിസ്ഫോടനവും മിന്നൽ പ്രളയവും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന യാത്ര റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെന്നും തന്റെ മനസ് ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
