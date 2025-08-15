English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst: കിഷ്ത്വാറിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ മരണം 45 ആയി; നൂറിലേറെപ്പേരെ കാണാനില്ല

Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst News: അപകടസമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 15, 2025, 12:11 PM IST
  • വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചഷോതി ​ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്
  • 167 പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രക്ഷിച്ചു
  • ഇവരിൽ 38 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്

ശ്രീന​ഗർ: ജമ്മുകശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലെ ചഷോതി ​ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ മരണം 45 ആയി. നൂറിലേറെപ്പേരെ കാണാതായെന്നും വിവരം. പ്രദേശത്ത് സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. അപകടസമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചഷോതി ​ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ചെളിയിലും മണ്ണിലും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 167 പേരെ ഇന്നലെ രക്ഷാപ്രവ‍ർത്തകർ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ഇവരിൽ 38 പേരുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമാണ്. ഹിമാലയത്തിലെ പുണ്യകേന്ദ്രമായ മാതാ ചാന്ദിനിയിലേക്ക് വാഹനം എത്തുന്ന അവസാനത്തെ ​ഗ്രാമമാണ് ചഷോതി. ഇവിടെ നിന്ന് മച്ചൈൽ മാത യാത്ര ആരംഭിക്കും. മേഘവിസ്ഫോടനവും മിന്നൽ പ്രളയവും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന യാത്ര റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സാധ്യമായ എല്ലാ മാർ​ഗങ്ങളിലൂടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെന്നും തന്റെ മനസ് ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kishtwar CloudburstJammu KashmirCloudburstമേഘവിസ്ഫോടനംജമ്മു കശ്മീർ

