English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Jana Nayagan Censor Issue: 'ജനനായകന്' സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല; റിലീസിൽ അനിശ്ചിതത്വം, ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിർമാതാക്കൾ

Jana Nayagan Censor Issue: 'ജനനായകന്' സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല; റിലീസിൽ അനിശ്ചിതത്വം, ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിർമാതാക്കൾ

Thalapathy Vijay Jana Nayagan: രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുൻപുള്ള താരത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ ജനനായകനായി കാത്തിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 6, 2026, 05:39 PM IST
  • സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം റിലീസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്
  • കേരളത്തിലടക്കം ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-ബുക്കിംഗ് സജീവമായി നടക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Jana Nayagan Movie: കച്ചേരിയിൽ ആടിത്തിമിർത്ത് വിജയ്; 'ജനനായകൻ'ലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

Trending Photos

Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Gold Price Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല..! ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണവില
6
Gold price
Gold Price Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല..! ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണവില
Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Mangal Gochar
Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
5
Panchagrahi Yoga 2026
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
Jana Nayagan Censor Issue: 'ജനനായകന്' സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല; റിലീസിൽ അനിശ്ചിതത്വം, ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിർമാതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി: വിജയ് നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'ജനനായകൻ' നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകർ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുൻപുള്ള താരത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ ജനനായകനായി കാത്തിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

പൊങ്കൽ റിലീസായി വെള്ളിയാഴ്ച ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതാണെങ്കിലും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം റിലീസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസം മുൻപേ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഡിസംബർ 19-ന് സെൻസർ ബോർഡ് ചില മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ് പതിപ്പിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലെ ഡബ്ബ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾക്കും പ്രദർശനാനുമതി ലഭിക്കൂ. അതേസമയം, റിലീസ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലടക്കം പ്രീ-ബുക്കിംഗ് സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ഷോകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഹൗസ്ഫുള്ളാണ്.

പ്രീ-ബുക്കിംഗിലൂടെ മാത്രം ചിത്രം കോടികൾ നേടിയതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രം ജനുവരി 9-ന് തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രത്തിന് 'യു/എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Jana NayaganJana Nayagan Censor Issue

Trending News