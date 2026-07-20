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CJP Protest: സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു, പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചോടിച്ചു; ജന്തർ മന്ദറിൽ കടുത്ത പോലീസ് നടപടി, സംഘർഷഭരിതം

ഡൽഹിയിൽ സിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ സമരപന്തൽ പൊളിച്ച് നീക്കി പോലീസ്. സമരത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയാണ് പോലീസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സമരപന്തൽ പൊളിച്ച് നീക്കി ജന്തർമന്ദറിൽ നിന്ന് സമരക്കാരെ പോലീസ് അടിച്ചോടിച്ചു. ലാത്തി ചാർജ്ജ് നടത്തിയും ടിയർ ​ഗ്യാസ് പ്രയോ​ഗിച്ചും പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റി. സമരപ്പന്തലിലെ ഷീറ്റുകളടക്കം പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദ്രുതകർമ സേനയെയും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമരം ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷമുണ്ടായി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:05 PM IST
CJP Protest: സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു, പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചോടിച്ചു; ജന്തർ മന്ദറിൽ കടുത്ത പോലീസ് നടപടി, സംഘർഷഭരിതം
Image Credit: Delhi Jantar Mantar | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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