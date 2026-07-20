/CJP Protest: സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു, പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചോടിച്ചു; ജന്തർ മന്ദറിൽ കടുത്ത പോലീസ് നടപടി, സംഘർഷഭരിതം

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ സിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ സമരപന്തൽ പൊളിച്ച് നീക്കി പോലീസ്. സമരത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയാണ് പോലീസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സമരപന്തൽ പൊളിച്ച് നീക്കി ജന്തർമന്ദറിൽ നിന്ന് സമരക്കാരെ പോലീസ് അടിച്ചോടിച്ചു. ലാത്തി ചാർജ്ജ് നടത്തിയും ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചും പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റി. സമരപ്പന്തലിലെ ഷീറ്റുകളടക്കം പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദ്രുതകർമ സേനയെയും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമരം ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷമുണ്ടായി.
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