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CJP Protest: ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി; ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിൽ ഉറച്ച് സിജെപി; ഇന്നും ചര്‍ച്ച

പ്രതിഷേധത്തിൻറെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:43 AM IST
CJP Protest: ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി; ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിൽ ഉറച്ച് സിജെപി; ഇന്നും ചര്‍ച്ച
Image Credit: cjp protest | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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