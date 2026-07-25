ന്യൂഡല്ഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടില് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം ശക്തമാകുന്നു. ഇന്നും സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് 3.30നാണ് ചർച്ച. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യത്തിൽ സിജെപി ഉറച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി സമരം നടത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ജന്തർ മന്ദറിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ബാരിക്കേഡുകൾ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്.18 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇന്നും അടച്ചിടും.
അതേസമയം നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിലെ 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നീക്കം ചെയ്തു. പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കൂടുതൽ അച്ചടക്കനടപടികൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
വെറും വ്യക്തിഗത മാറ്റങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയിലും ഘടനയിലും സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധസമിതി സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലവിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത തിരികെക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.