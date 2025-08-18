English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chhattisgarh Maoist Attack: ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു; മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇന്ദ്രാവതി ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നടന്ന നക്സൽ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിടെയാണ് ജില്ലാ റിസര്‍വ് ഗാര്‍ഡ് (ഡിആര്‍ജി) ജവാൻ നി​ഗേഷ് നാ​ഗ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 18, 2025, 11:05 AM IST
  • ജില്ലാ റിസര്‍വ് ഗാര്‍ഡ് (ഡിആര്‍ജി) ജവാൻ നിഗേഷ് നാഗ് ആണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.
  • ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

Read Also

  1. Kathua Flash Flood: കത്വയിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; ഏഴ് പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Karunya Lottery Result Today 16 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 16 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
5
Coriander leaves
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
Chhattisgarh Maoist Attack: ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു; മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

ബിജാപ്പൂര്‍: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപ്പൂരിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു. ജില്ലാ റിസര്‍വ് ഗാര്‍ഡ് (ഡിആര്‍ജി) ജവാൻ നിഗേഷ് നാഗ് ആണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കുഴിബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ജവാന് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

ഇന്ദ്രാവതി ദേശീയോദ്യാനത്തിനുള്ളില്‍ നക്‌സല്‍ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഞായാറാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്കും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നല്‍കി. ഇവരെ വനമേഖലയില്‍ നിന്നും മാറ്റുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Also Read: NDA Vice President Candidate: സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻഡി‌എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി

ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസിലെ പ്രത്യേക നക്‌സല്‍ വിരുദ്ധ യൂണിറ്റാണ് ഡിആര്‍ജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സംഘര്‍ഷ മേഖലകളിലും അതീവ അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലുമാണ് ഡിആര്‍ജി സംഘത്തെ വിന്യസിക്കുക. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

ChhattisgarhBijapurjawan killedIED blastChhattisgarh Maoist Attack

Trending News