Chhattisgarh Maoist Attack: ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ ജവാന് വീരമൃത്യു; മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

ബിജാപ്പൂര്: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപ്പൂരിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തില് ജവാന് വീരമൃത്യു. ജില്ലാ റിസര്വ് ഗാര്ഡ് (ഡിആര്ജി) ജവാൻ നിഗേഷ് നാഗ് ആണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കുഴിബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ജവാന് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
ഇന്ദ്രാവതി ദേശീയോദ്യാനത്തിനുള്ളില് നക്സല് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷന് നടത്തുന്നതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഞായാറാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് സൈനികര്ക്കും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നല്കി. ഇവരെ വനമേഖലയില് നിന്നും മാറ്റുകയാണെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസിലെ പ്രത്യേക നക്സല് വിരുദ്ധ യൂണിറ്റാണ് ഡിആര്ജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സംഘര്ഷ മേഖലകളിലും അതീവ അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലുമാണ് ഡിആര്ജി സംഘത്തെ വിന്യസിക്കുക.
