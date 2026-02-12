English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • JEE Main 2026 Result: ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷാഫലം നീട്ടി; പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

JEE Main 2026 Result: ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷാഫലം നീട്ടി; പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

JEE Main 2026 Result Postponed: 13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ ജെഇഇ മെയിൻ 2026 സെഷൻ 1 പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:47 AM IST
  • nta.ac.in അല്ലെങ്കിൽ jeemain.nta.nic.in എന്നീ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് സ്കോറും കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുകളും അറിയാൻ സാധിക്കും
  • പുതുക്കിയ തീരുമാനപ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 16-നായിരിക്കും റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

JEE Main 2026 Result: ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷാഫലം നീട്ടി; പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ജെഇഇ മെയിൻ ഒന്നാം സെഷൻ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) നീട്ടിവെച്ചു. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 12-ന് ഫലം പുറത്തുവരേണ്ടതായിരുന്നു. പുതുക്കിയ തീരുമാനപ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 16-നായിരിക്കും റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് nta.ac.in അല്ലെങ്കിൽ jeemain.nta.nic.in എന്നീ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്കോറും കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുകളും അറിയാൻ സാധിക്കും. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐഐടികൾ (ഐഐടി), എൻഐടികൾ (എൻഐടി) തുടങ്ങിയ ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബി.ഇ/ബി.ടെക്, ബി.ആർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് ഈ പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനം നിർണായകമാണ്.

പരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നീട്ടിവച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആശങ്ക ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം എൻ‌ടി‌എ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭരണപരവും സാങ്കേതികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ പ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് നി​ഗമനം.

13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ ജെഇഇ മെയിൻ 2026 സെഷൻ 1 പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷാ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി/പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് സ്കോർകാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

എൻഐടികൾ, ഐഐഐടികൾ, ജിഎഫ്ടിഐകൾ, പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗിലും പ്രവേശന പ്രക്രിയകളിലും സ്കോർകാർഡ് ആവശ്യമാണ്. ഫലപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനൗദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളെയോ കിംവദന്തികളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

