/Jharkhand Students Protest: ഝാർഖണ്ഡിലെ ജെ.എസ്.എസ്.സി-സിജിഎൽ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനം; 2014 മുതലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

റാഞ്ചി: വിദ്യാർഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഝാർഖണ്ഡിൽ വിവാദത്തിലായ ജെ.എസ്.എസ്.സി- സി.ജി.എൽ (JSSC-CGL) പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനുപുറമേ, 2014 മുതൽ ഝാർഖണ്ഡിൽ നടന്ന മുഴുവൻ മത്സരപരീക്ഷകളിലെയും ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചും സി.ഐ.ഡി (CID) അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായവും പ്രതിഷേധം സമാധാനപരവുമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ ഇടപെടലിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിർണായക തീരുമാനമുണ്ടായത്.
പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാൻ ഒരു വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സമിതിയെയും സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഹേമന്ത് സോറൻ ഉറപ്പുനൽകി.
അതിനിടെ, സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 'ജന്തർമന്തർ' മാതൃകയിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾ, സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഝാർഖണ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനും നടത്തിയ 13 പ്രധാന നിയമനപരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾ സമരം നടത്തുന്നത്.
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