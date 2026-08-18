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Jharkhand Students Protest: ഝാർഖണ്ഡിലെ ജെ.എസ്.എസ്.സി-സിജിഎൽ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനം; 2014 മുതലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

Jharkhand Protest: മുഴുവൻ മത്സരപരീക്ഷകളിലെയും ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തും.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 18, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:55 AM IST
Jharkhand Students Protest: ഝാർഖണ്ഡിലെ ജെ.എസ്.എസ്.സി-സിജിഎൽ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനം; 2014 മുതലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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