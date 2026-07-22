Anantnag terror attack: ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ കൊക്കർനാഗ് പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശം മുഴുവൻ സുരക്ഷാ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീവ്രവാദികൾക്കായി വൻ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.
സംഭവം നടന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ ലാൽ ചൗകിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമർനാഥ് തീർഥയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ച പോലീസുകാരന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആഷിഖി ഹുസൈൻ ഖുറേഷി ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻതന്നെ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
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