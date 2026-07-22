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J&K Terror Attack: അനന്ത്‌നാഗിൽ ഭീകരാക്രമണം; പോലീസിനു നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തു; ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന് വീരമൃത്യു

Anantnag terror attack: ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശം മുഴുവൻ വളഞ്ഞ് തിരച്ചിൽ നടത്തി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:54 PM IST
J&K Terror Attack: അനന്ത്‌നാഗിൽ ഭീകരാക്രമണം; പോലീസിനു നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തു; ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന് വീരമൃത്യു
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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