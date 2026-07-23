/പ്രതിഷേധം ശക്തം: ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്ന് ജെ പി നദ്ദ; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് CJP

ന്യൂഡൽഹി: സിജെപി പ്രതിഷേധം രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്. തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാനില്ലെന്ന നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിജെപി.
വിഷയം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്നും ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച ആഴത്തില് ചര്ച്ച ആവശ്യമുളള ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നമാണെന്നും, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാര്ലമെന്റില് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് സര്ക്കാര് തയ്യാറാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെപി നദ്ദ. നദ്ദയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരണവുമായി സിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിവെക്കും വരെ സമരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലെന്നാണ് സിജെപി മുഖ്യ വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞത്. ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും സൗരവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ സിജെപി ജന്തര് മന്തറില് നടത്തുന്ന സമരം കൂടുതല് കരുത്താര്ജ്ജിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചര്ച്ച നടത്താനുളള ശ്രമങ്ങള് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘര്ഷ പശ്ചാത്തലത്തില് സമരവേദിയ്ക്കും പരിസരപ്രദേശങ്ങള്ക്കും ചുറ്റും കൂടുതല് പോലീസിനെ വിന്യസിക്കാന് അധികൃതര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കടുത്ത ഗതാഗത സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങള് തുടരുകയാണ്. വിഷയം സഭ നിര്ത്തിവെച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള് ലോക്സഭയില് ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടും. ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചര്ച്ച എപ്പോള് ഏത് രീതിയില് നടക്കുമെന്നതില് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
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