/K Annamalai: ചർച്ചകളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല; പാർട്ടിവിട്ട് കെ അണ്ണാമലൈ

ചെന്നൈ: ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഫലം ഇല്ലാതെ തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ പാർട്ടിവിട്ടു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിന് അംഗീകരിച്ചു.
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന അണ്ണാമലൈ ഭാവി നീക്കങ്ങള് വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണ്ണാമലൈ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അണ്ണാമലൈ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയത് അഞ്ചു പേജുള്ള രാജിക്കത്താണ്.
രാജിക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് ഏറ്റ അവഗണന, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് അടക്കം അണ്ണാമലൈക്ക് നേതൃത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടില് ദീര്ഘകാല അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കണമെന്നും ചുരുങ്ങിയത് ഏഴുവര്ഷം തുടര്ച്ചയായി അധികാരം നല്കണമെന്നുമായിരുന്നു അണ്ണാമലൈ ആവശ്യപെട്ടത്. ഇത് ദേശീയ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇനി 'മക്കൾ ശക്തി' എന്ന പേരിൽ പാര്ട്ടി രൂപീകരിക്കാനാണ് അണ്ണാമലയുടെ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന. തമിഴ്നാട്ടില് വിവിധ ഇടങ്ങളില് അണ്ണാമലയെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്ററുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അണ്ണാമലൈയ്ക്കൊപ്പം വലിയൊരു വിഭാഗം പാര്ട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
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