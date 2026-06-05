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K Annamalai: ചർച്ചകളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല; പാർട്ടിവിട്ട് കെ അണ്ണാമലൈ

K Annamalai: ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ സമർപ്പിച്ച രാജി ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നിതിൻ നബിൻ സ്വീകരിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 05, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:42 PM IST
K Annamalai: ചർച്ചകളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല; പാർട്ടിവിട്ട് കെ അണ്ണാമലൈ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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K Annamalai: ചർച്ചകളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല; പാർട്ടിവിട്ട് കെ അണ്ണാമലൈ
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