BJP: 'ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല, ഒരു പ്രത്യാഘാതവും ഉണ്ടാകില്ല'; അണ്ണാമലൈയുടെ രാജിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി

കെ അണ്ണാമലൈയുടെ രാജിയിൽ ഒരു നഷ്ടവുമില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയാണ് ബിജെപി എന്നും തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സംഭവവികാസത്തിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രത്യാഘാതവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ആർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തുടങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ, എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഫലം ഇല്ലാതെയാണ് തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ പാർട്ടിവിട്ടത്. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിനാണ് അംഗീകരിച്ചത്. അണ്ണാമലൈ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയത് അഞ്ചു പേജുള്ള രാജിക്കത്താണ്. രാജിക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് ഏറ്റ അവഗണന, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇനി 'മക്കൾ ശക്തി' എന്ന പേരിൽ പാര്ട്ടി രൂപീകരിക്കാനാണ് അണ്ണാമലയുടെ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും അണ്ണാമലൈ വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നര വർഷമായി ബിജെപി നേതൃത്വവുമായി അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അണ്ണാമലൈ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്ർറേതുമായി യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു.
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