/K Annamalai: ബിജെപി വിട്ട് അണ്ണാമലൈ, രാജി സമർപ്പിച്ചു? അണ്ണാമലൈയുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്ത്?

മുൻ തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ അണ്ണാമലൈ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് അണ്ണാമലൈ തന്റെ രാജി സമർപ്പിച്ചതായി റിപ്പബ്ലിക് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അണ്ണാമലൈ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. നൈനാർ നാഗേന്ദ്രന് ആണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല. പാർട്ടി വിടാൻ അദ്ദേഹം താൽപര്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
നിതിൻ നബിൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷ് എന്നിവരുമായി അണ്ണാമലൈ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അണ്ണാമലൈ പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇനി "സ്വന്തം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ" താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ അണ്ണാമലൈയെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം നടത്തുന്നത്. ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി പദവി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അണ്ണാമലൈയോട് ഡൽഹി വിട്ടുപോകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം.
രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വിജയ് വളർന്നതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി അണ്ണാമലൈ കരുതുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. വിജയിയോട് പോരാടാൻ തക്ക ഒരു നേതാവും ഇന്നില്ല. ദ്രാവിഡ യുഗം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഇനി നടക്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയം മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,അണ്ണാമലൈയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.
