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Kargil Vijay Diwas 2026: കാർ​ഗിൽ പോരാട്ടത്തിലെ പെൺകരുത്ത്! സൈനിക ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ധീരവനിതകൾ

27-ാം കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസത്തിൽ ഗുഞ്ചൻ സക്സേനയുടെയും ശ്രീവിദ്യ രാജന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ റുചി ശർമ്മയുടെയും മേജർ ഡോ. പ്രാചി ഗാർഗിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ യാഷിക ഹട്വാൾ ത്യാഗിയുടെയും മേജർ പ്രിയ ജിംഗന്റെയും പോരാട്ടവീര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:39 PM IST
Kargil Vijay Diwas 2026: കാർ​ഗിൽ പോരാട്ടത്തിലെ പെൺകരുത്ത്! സൈനിക ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ധീരവനിതകൾ
Image Credit: Kargil Women Heroes | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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