എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 26നാണ് കാർഗിൽ വിജയ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 1999ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവിജയത്തിൻറെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദിവസം. ഈ ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ കാക്കാൻ ജീവൻ അർപ്പിച്ച ധീരസൈനികർക്ക് ആദരവർപ്പിക്കുന്നു.
1999 മേയ് 3നാണ് ലഡാക്കിലെ കാർഗിൽ മേഖലയിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിന് (LoC) സമീപമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരും അനധികൃതമായി കയ്യേറുന്നത്. ഇതോടെ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടരമാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടം ജൂലൈ 26ന് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവസാനിപ്പിച്ചു.
കഠിനമായ തണുപ്പിലും പൊരുതിയ സൈനികരുടെ കഥകൾ ചരിത്രതാളുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ അധികമാരും അറിയാതെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ മറ്റ് ചിലർ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിമാനങ്ങൾ പറത്തിയും, പരിക്കേറ്റ സൈനികർക്ക് ജീവൻരക്ഷാ ചികിത്സ നൽകിയും, നിർണായകമായ വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടത്തിയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയും അവർ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. സമാനതകളില്ലാത്ത അവരുടെ സേവനം ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നവയായിരുന്നു. രാജ്യത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിന് ലിംഗഭേദമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ധീരവനിതകളുടെ സേവനം.
കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച വനിതകൾ
1. ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗുഞ്ചൻ സക്സേന
കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലെ എടുത്ത് പറയേണ്ട പോരാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗുഞ്ചൻ സക്സേന. ഡൽഹി സ്വദേശിയാണ് ഗുഞ്ചൻ സക്സേന. 1994ൽ വ്യോമസേനയിലെ വനിതാ ട്രെയിനി പൈലറ്റുമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന സക്സേന പിന്നീട് '132 ഫൊർവേഡ് ഏരിയ കൺട്രോളിൽ' നിയമനം നേടി.
1999ൽ കാർഗിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 25കാരിയായ ഗുഞ്ചൻ സക്സേനയെ ശ്രീനഗറിലേക്ക് നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ചീറ്റ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറത്തി പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ദൗത്യമായിരുന്നു സക്സേനയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കടുത്ത ശത്രു ആക്രമണങ്ങളെയും പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും വകവെക്കാതെ, വിദൂര മലനിരകളിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ അവർ സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഗുഞ്ചൻ സക്സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
'ശൗര്യ പുരസ്കാരം' നൽകിയാണ് ഗുഞ്ചൻ സക്സേനയെ രാജ്യം ആദരിച്ചത്. 2020ൽ അവരുടെ ജീവിതകഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബോളിവുഡിൽ ജാൻവി കപൂർ നായികയായി 'ഗുഞ്ചൻ സക്സേന: ദി കാർഗിൽ ഗേൾ' എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.
2. ശ്രീവിദ്യ രാജൻ
കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് മലയാളി കൂടിയായ ശ്രീവിദ്യ രാജൻ. പൈലറ്റായി ഒരു വർഷത്തിലേറെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉദ്ധംപൂരിലാണ് ശ്രീവിദ്യക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചത്. കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് യുദ്ധമുഖത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് വിന്യസിക്കപ്പെട്ട 25 വ്യോമസേനാ പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാളായി ഗുഞ്ചൻ സക്സേനയ്ക്കൊപ്പം ശ്രീവിദ്യയുമുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ ശ്രീനഗറിലെ ആർമി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യം അവർ ഏറ്റെടുത്തു.
3. ക്യാപ്റ്റൻ റുചി ശർമ്മ
1996ൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയിലെ കോർപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ ചേർന്ന ക്യാപ്റ്റൻ റുചി ശർമ്മ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓപ്പറേഷണൽ പാരാട്രൂപ്പറാണ്. ദുർഘടമായ കാർഗിൽ മലനിരകളിൽ പൊരുതിയ സൈനികർക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിച്ചത് റുചി ശർമ്മയാണ്. യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു ആശയവിനിമയം സംവിധാനം തടസപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്. ഈ സേവനത്തിന് 1999ൽ ഏറ്റവും ധീരയായ വനിതാ ഓഫീസർക്കുള്ള ജനറൽ ഒബറോയ് ട്രോഫിയും, പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഗോൾഡ് മെഡലും റുചി ശർമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
4. മേജർ ഡോ. പ്രാചി ഗാർഗ്
ഘാസിയാബാദിലെ അശോക് നഗർ സ്വദേശിയാണ് മേജർ ഡോ. പ്രാചി ഗാർഗ്. കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത് '8 മൗണ്ടൻ ഡിവിഷന്റെ' ഭാഗമായിരുന്ന ഏക വനിതാ ഡോക്ടറാണിവർ. 1997-ൽ ആർമിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം, യുദ്ധം നടന്ന ദ്രാസിലാണ് ഇവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. വളരെ പ്രയാസമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിലും പരിക്കേറ്റ ഇരുന്നൂറോളം സൈനികരെ അവർ ചികിത്സിച്ചു.
5. ക്യാപ്റ്റൻ യാഷിക ഹട്വാൾ ത്യാഗി
ഡെറാഡൂൺ സ്വദേശിയായ ക്യാപ്റ്റൻ യാഷിക ഹട്വാൾ ത്യാഗി 1994ലാണ് സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ലെയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ എത്തുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഓഫീസറാണ് യാഷിക. കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത് ഗർഭിണിയായിരുന്നിട്ടും സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെയാണ് അവർ രാജ്യത്തിനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. യാശികയുടെ സേവനത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് സ്റ്റാർ മെഡൽ നൽകി രാജ്യം അവരെ ആദരിച്ചു. ആർമിയിൽ നിന്ന് ബാറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഓഫീസർ കൂടിയാണ് ഇവർ.
6. മേജർ പ്രിയ ജിംഗൻ
ചെന്നൈ ഒ.ടി.എയിലെ ആദ്യ ലേഡി കേഡറ്റും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യ വനിതയുമാണ് മേജർ പ്രിയ ജിംഗൻ. ഷിംലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയ ജിംഗൻ കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് കരസേനയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണയായി മാറി. ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ (JAG) വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇന്റലിജൻസ് കാര്യങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, നിയമസഹായം എന്നിവ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധരംഗത്തുള്ള സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2018ൽ സ്വന്തം മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച 112 വനിതകളെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആദരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രിയ ജിംഗനും ഇടംനേടിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.