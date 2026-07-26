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Kargil Vijay Diwas 2026: 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത് കാർ​ഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ': മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വിപി മാലിക്

Former Army chief VP Malik: 1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക സജ്ജീകരണത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വി.പി. മാലിക്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:38 AM IST
Kargil Vijay Diwas 2026: 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത് കാർ​ഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ': മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വിപി മാലിക്
Image Credit: Kargil | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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