കാർഗിലിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശേഷി കൈവരിച്ച പുരോഗതിയാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' വിജയകരമാകുന്നതിൽ നിർണായകമായതെന്ന് മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ വി.പി. മാലിക്. 1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക സജ്ജീകരണത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് മുതൽ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിപി മാലിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത് കരസേനാ മേധാവിയായിരുന്ന മാലിക്, അന്ന് നേരിട്ട പോരായ്മകളാണ് കഴിഞ്ഞ 27 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. "രഹസ്യാന്വേഷണവും നിരീക്ഷണവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക, സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 'ആത്മനിർഭരത' (സ്വയംപര്യാപ്തത) കൈവരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പാഠങ്ങൾ," ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാർഗിലിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശേഷി കൈവരിച്ച പുരോഗതിക്ക് ഉദാഹരണമായി 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ ഡ്രോണുകൾ, ആധുനിക റോക്കറ്റുകൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവയുടെ മികച്ച ലഭ്യത സായുധ സേനയ്ക്കുണ്ടെന്നും, ഇത് ദൂരെയധിഷ്ഠിതമായ നിരീക്ഷണത്തിനും കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കും സൈന്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാലിക് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.