1999ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷവും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. മികച്ച പരിശീലനവും ഏറ്റവും ആധുനികമായ ആയുധങ്ങളും സായുധ സേനയ്ക്ക് നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
1999 ജൂലൈ 26ലെ 'ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്' ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാർഗിൽ ജില്ലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അനധികൃതമായി കയ്യേറിയ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സൈന്യം തുടക്കമിട്ട ദൗത്യമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്.
രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ വാക്കുകൾ...
"വെല്ലുവിളികൾ ഇന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നിഴൽ യുദ്ധം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടാണ്, വരാനിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടേതാണ്. 'ആത്മനിർഭരത'യ്ക്ക് (ആത്മനിർഭർ ഭാരത്) നൽകുന്ന ഊന്നലിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സായുധ സേനയ്ക്കും സൈനികരുടെ വീര്യത്തിനും രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആദരവ് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൈനസ് ഡിഗ്രി തണുപ്പിലും ഓക്സിജൻ കുറവുമൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മുടെ സൈനികർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി നമ്മൾ ശ്വാസമെടുക്കുന്നതും തല ഉയർത്തി ജീവിക്കുന്നതും. അദൃശ്യമായ ആന്തരിക കരുത്തും ദേശസ്നേഹവും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. സാധാരണ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന അതിർവരമ്പുകൾക്ക് അതീതമായി ഉയരാനുള്ള കഴിവാണ് സൈനികരുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധം പോലുള്ള വലിയ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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