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Kargil Vijay Diwas 2026: 'കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്തെപ്പോലെ തന്നെ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം മാറിയിട്ടില്ല'; കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിം​ഗ്

വരാനിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടേതാണെന്നായിരുന്നു കാർ​ഗിൽ വിജയ് ദിനത്തിൽ രാജ്നാഥ് സിം​ഗിന്റെ വാക്കുകൾ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:54 AM IST
Kargil Vijay Diwas 2026: 'കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്തെപ്പോലെ തന്നെ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം മാറിയിട്ടില്ല'; കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിം​ഗ്
Image Credit: Rajnath SIngh | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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