/Kargil Vijay Diwas: കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്: ചരിത്രവിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

ഇന്ത്യ ജൂലൈ 26-ന് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസത്തിന്റെ 27-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1999-ൽ പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തുരത്തി കാർഗിലിലെ പ്രധാന മലനിരകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്'യുടെ വിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മപുതുക്കലാണ് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്.
ഈ ചരിത്രവിജയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിലും ദേശീയ ബോധത്തിലും നിർണായക വഴിത്തിരിവായി മാറിയ ഒന്നാണ്. കാർഗിൽ യുദ്ധം ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും പ്രതിരോധ തന്ത്രം, വിദേശനയം, സൈനിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സൈനിക നീക്കം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പല പാഠങ്ങളും നൽകി.
സംയുക്ത സൈനിക സേനയും ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും
ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് വലിയ വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്റലിജൻസ്, നിരീക്ഷണം, മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം എന്നിവയിലെ പോരായ്മകൾ അത് തുറന്നുകാട്ടി. ഇത് കാർഗിൽ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. കര, നാവിക, വ്യോമസേനകൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്' (CDS) തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2019-ൽ സംയുക്ത സൈനിക സേവന സംയോജനം ഉറപ്പാക്കാൻ സി.ഡി.എസ് തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മിലിറ്ററി അഫയേഴ്സും (DMA) രൂപീകരിച്ചു.
ഇന്റലിജൻസ്, പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരം
ഡിഫൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി (DIA) രൂപീകരിച്ച് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ശേഷി ഉയർത്തി. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതിർത്തി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും ആയുധങ്ങൾക്കുമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കാർഗിൽ യുദ്ധം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് 'ആത്മനിർഭർ' അഥവാ സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കയറ്റുമതി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ 80-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, കഠിനമായ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഉയരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പഴയ രീതി ഉപേക്ഷിച്ചു. നിയന്ത്രണരേഖ (LoC) സദാസമയവും സുരക്ഷിതവും കാവലുള്ളതുമായ അതിർത്തിയായി മാറ്റി.
ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ തന്ത്രം പ്രതിരോധാത്മക നിലപാടിൽ നിന്ന് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള തിരിച്ചടിയിലേക്ക് മാറി. ഉറി, പുൽവാമ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ, ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണം, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്നിവ ഈ നിലപാടിലെ മാറ്റത്തിന് തെളിവാണ്.
നയതന്ത്ര വിജയവും ആഗോള നിലപാടും
നിയന്ത്രണരേഖ ലംഘിക്കാതെ തന്നെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വിജയകരമായി ഒഴിപ്പിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്തി. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെ പരമ്പരാഗത പങ്കാളികൾ പോലും അവരുടെ ഭീകരവാദ നിലപാടുകളെ പിന്തുണച്ചില്ല. പാകിസ്ഥാന്റെ ആണവ ഭീഷണികളെ മറികടക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ആണവശക്തിയാണെന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.
തത്സമയ യുദ്ധ സംപ്രേക്ഷണവും ജനകീയ വികാരവും
ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ യുദ്ധമായിരുന്നു കാർഗിലിലേത്. അതിർത്തിയിലെ പോരാട്ട വീര്യവും ത്യാഗങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയൊരു രാജ്യസ്നേഹ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്ര, യോഗേന്ദ്ര സിംഗ് യാദവ്, മനോജ് കുമാർ പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയ ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആദരവോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്
ഇന്ത്യയെ പരോക്ഷമായി തകർക്കുക എന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ തന്ത്രം തുടരുമെങ്കിലും, അതിനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ പുതിയ നയം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിമുതൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ കേവലം ഒരു തർക്കമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കണക്കാക്കുക. ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു. ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും, അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.