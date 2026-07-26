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Kargil Vijay Diwas: കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്: ചരിത്രവിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

Kargil Vijay Diwas 2026: 1999-ൽ പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തുരത്തി കാർഗിലിലെ പ്രധാന മലനിരകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്'യുടെ വിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മപുതുക്കലാണ് കാർ​ഗിൽ വിജയ് ദിവസ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:46 PM IST
Kargil Vijay Diwas: കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്: ചരിത്രവിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
Image Credit: Kargil Vijay Diwas | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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