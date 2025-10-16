English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Karnataka to restrict RSS activities: ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർണ്ണാടക സർക്കാർ

Karnataka to restrict RSS activities: ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർണ്ണാടക സർക്കാർ

സർക്കാർ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, സ്ഥലങ്ങളിലും ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി കർണ്ണാടക. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:34 PM IST
  • സർക്കാർ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, സ്ഥലങ്ങളിലും ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി കർണ്ണാടക.
  • മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സഭ അംഗീകാരം നൽകി.
  • പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.

Karnataka to restrict RSS activities: ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർണ്ണാടക സർക്കാർ

ബംഗളൂരു: സർക്കാർ ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, സ്ഥലങ്ങളിലും ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി കർണ്ണാടക. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സഭ അംഗീകാരം നൽകി. ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. 

ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഇതിന് മുൻപും പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് തനിക്ക് നിരവധി ഭീഷണികൾ ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണി കോളുകളുടെ ശബ്ദരേഖ എക്സിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ആർഎസ്എസ്, യുവാക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും, അവരുടെ ഇടയിൽ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുമാണ്  പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ ആരോപിക്കുന്നത്.  

