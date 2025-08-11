Minister K.N. Rajanna: വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടിൽ വിവാദ പരാമർശം; മന്ത്രി കെഎന്‍ രാജണ്ണയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

ബെംഗളൂരു: വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേടില് വിവാദ പരാമര്ശം നടത്തിയ കര്ണാടക സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെഎന് രാജണ്ണയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെ തള്ളി മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയതാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ കാരണം. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് രാജണ്ണയുടെ പ്രസ്താവന. ഇത് കർണാടക കോൺഗ്രസിനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
വോട്ടർ പട്ടികയെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് കാര്യമായി പരിശോധന നടത്താതെ ഇപ്പോൾ ക്രമക്കേട് ആരോപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ബാവിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ രാജണ്ണയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഡികെ ശിവകുമാർ രംഗത്തെത്തി. വസ്തുത അറിയാതെ പ്രസ്താവന നടത്തരുതെന്നായിരുന്നു ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത്. വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.
