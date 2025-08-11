English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Minister K.N. Rajanna: വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടിൽ വിവാദ പരാമർശം; മന്ത്രി കെഎന്‍ രാജണ്ണയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചതിനിടെയാണ് രാജണ്ണയുടെ പ്രസ്താവന.  

Aug 11, 2025, 09:00 PM IST
  • വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെ തള്ളി മന്ത്രി രം​ഗത്തെത്തിയതാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ കാരണം.
  • കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു.

ബെംഗളൂരു: വോട്ടര്‍ പട്ടിക ക്രമക്കേടില്‍ വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ കര്‍ണാടക സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെഎന്‍ രാജണ്ണയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനെ തള്ളി മന്ത്രി രം​ഗത്തെത്തിയതാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ കാരണം. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു. വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് രാജണ്ണയുടെ പ്രസ്താവന. ഇത് കർണാടക കോൺ​ഗ്രസിനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 

വോട്ടർ പട്ടികയെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് കാര്യമായി പരിശോധന നടത്താതെ ഇപ്പോൾ ക്രമക്കേട് ആരോപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ബാവിയിൽ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ രാജണ്ണയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഡികെ ശിവകുമാർ രം​ഗത്തെത്തി. വസ്തുത അറിയാതെ പ്രസ്താവന നടത്തരുതെന്നായിരുന്നു ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത്. വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. 

