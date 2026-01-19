Karnataka DGP Video Controversy: ഒളിക്യാമറ കുരുക്കിൽ ഡിജിപി; അശ്ലീല വീഡിയോ പുറത്ത്, ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

ബെംഗളൂരു: കർണാടക പോലീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ഡിജിപി ആർ. രാമചന്ദ്ര റാവുവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. തന്റെ ഓഫീസിലെത്തിയ യുവതികളെ ചുംബിക്കുന്നതിന്റെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെയും ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയും വകുപ്പിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഓഫീസ് സമയത്ത് ഡിജിപിയുടെ ക്യാബിനിലെത്തിയ യുവതികളും ഡിജിപിയുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഒന്നിലധികം യുവതികളുമായുള്ള വിവിധ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോകൾ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തുള്ള 47 സെക്കന്ഡ് ദൃശ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡിജിപി രാമചന്ദ്ര റാവു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി. പരമേശ്വരയെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തിയെങ്കിലും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മന്ത്രി അനുമതി നൽകിയില്ല.
പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് രാമചന്ദ്ര റാവുവിന്റെ വാദം. തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വർഷം മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
1993 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാമചന്ദ്ര റാവു നേരത്തെയും വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാമചന്ദ്ര റാവുവിന്റെ വളർത്തുമകൾ രന്യ റാവുവിനെ 2025-ൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ മറികടക്കാൻ മകളെ സഹായിച്ചു എന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അവധി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിടെയാണ് രാമചന്ദ്ര റാവു സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഈ വർഷം മേയിൽ വിരമിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
