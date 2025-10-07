Coldrif cough syrup: രണ്ട് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും സിറപ്പുകൾ നൽകരുത്; ഉത്തരവിറക്കി കർണാടക സർക്കാർ

ബെംഗളൂരു: ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സിറപ്പുകൾ രണ്ട് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുതെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ചുമ ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് സിറപ്പ് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ചുമയ്ക്കുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ആശുപത്രികൾ, ഫാർമസികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്.
മരുന്ന് വിൽപ്പനയെ സംബന്ധിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ എല്ലാ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രേശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമിക്കുന്ന കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് (ബാച്ച് എസ്ആർ 13) കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചത്.
ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെയ്സൺസ് ഫാർമ നിർമിക്കുന്ന ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർഫാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ് സിറപ്പ് കഴിച്ചാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സിറപ്പ് നൽകുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു പറഞ്ഞു.
നിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കർണാടകയിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഈ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കർണാടകയിൽ വറ്റഴിക്കപ്പെട്ടോയെന്നറിയാൻ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു പറഞ്ഞു. എല്ലാ ബ്രാൻഡ് കഫ് സിറപ്പുകളുടെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ്.
