/HIV Test: യുവാക്കളിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റും കൗൺസിലിംഗും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് സർക്കാർ. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് പ്രിവൻഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (KSAPS) നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിഗ്രി കോളേജുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനയും കൗൺസിലിംഗും ഉൾപ്പെടുന്ന സംയോജിത ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
വിശ്വേശ്വരയ്യ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും (VTU) കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഇതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (NACO) 'സങ്കലക്-സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് എസ്ടിഡി റെസ്പോൺസ് 2024' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കർണാടക.
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 2.60 ലക്ഷത്തോളം എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുണ്ട്, ഇതിൽ 2.05 ലക്ഷം പേർ ആന്റിറെട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി (ART) ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 54,000 ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു.
കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് പ്രിവൻഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 18-നും 35-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവാക്കൾക്കിടയിലാണ് രോഗബാധ അതിവേഗം പടരുന്നത്. ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ള രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 2023-24 കാലഘട്ടത്തിൽ 44,500 ആയിരുന്നത് 2025-26 ആയപ്പോഴേക്കും 66,600 ആയി വർധിച്ചു.
സമീപകാലത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 18 മുതൽ 25 വരെ പ്രായമുള്ള ഏഴായിരത്തിലധികം യുവാക്കളിൽ എച്ച്.ഐ.വി ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വകാര്യ ഡിഗ്രി-എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനയും കൗൺസിലിംഗും അടങ്ങുന്ന ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ KSAPS സർവ്വകലാശാലയോടും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
കൂടാതെ, എല്ലാ സാങ്കേതിക, ബിരുദ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എച്ച്.ഐ.വിക്കെതിരെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷനും (UGC) കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഏഴായിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പുതുതായി എച്ച്ഐവി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ 18നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്.
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