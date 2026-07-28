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HIV Test: യുവാക്കളിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ

Karnataka HIV Testing: എച്ച്.ഐ.വി പരിശോധനയും കൗൺസിലിംഗും ഉൾപ്പെടുന്ന സംയോജിത ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:02 PM IST
HIV Test: യുവാക്കളിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ
Image Credit: HIV | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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HIV Test: യുവാക്കളിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ
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