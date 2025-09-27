English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം ധനസഹായം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷവും

Karur stampede: നിലവിൽ 36 പേ‍ർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:15 PM IST
  • 8 കുട്ടികൾ, 16 സ്ത്രീകൾ, 12 പുരുഷൻമാരുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.
  • നിരവധി പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്

Karur stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം ധനസഹായം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷവും

ടിവികെ റാലിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും പരിക്കേറ്റവ‍ർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും തമിഴ്നാട് സ‍‍ർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ 36 പേ‍ർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് കരൂ‍ർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. 58 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 8 കുട്ടികൾ, 16 സ്ത്രീകൾ, 12 പുരുഷൻമാരുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. നിരവധി പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നുവരികയാണ്. അതേസമയം, തമിഴക വെട്രി കഴകം പ്രസിഡന്റ് വിജയ്‌യുടെ റാലിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Karur Rally TragedyKarur StampedeTVKActor Vijay

