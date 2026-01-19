English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Karur Stampede Case: കരൂർ ദുരന്തം; വിജയ്‌യെ വെട്ടിലാക്കി പോലീസിന്റെ മൊഴി, പ്രതി ചേർത്തേക്കും, സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം ഉടൻ

Karur Stampede Case: കരൂർ ദുരന്തം; വിജയ്‌യെ വെട്ടിലാക്കി പോലീസിന്റെ മൊഴി, പ്രതി ചേർത്തേക്കും, സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം ഉടൻ

Karur Stampede Case: കേസിൽ അടുത്ത മാസം സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 19, 2026, 05:17 PM IST
  • വിജയ്‌ക്ക് പുറമെ തമിഴ്നാട് പൊലീസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിചേർത്തേക്കും.
  • മനപ്പൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ വകുപ്പ് ചുമത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Karur Stampede Case: കരൂർ ദുരന്തം; വിജയ്‌യെ വെട്ടിലാക്കി പോലീസിന്റെ മൊഴി, പ്രതി ചേർത്തേക്കും, സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം ഉടൻ

ന്യൂഡൽഹി: കരൂർ ആൾക്കൂട്ട ദുരന്തത്തിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷൻ വിജയ്‌യെ പ്രതി ചേർത്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടെ സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും. വിജയ്‌ക്ക് പുറമെ തമിഴ്നാട് പൊലീസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിചേർത്തേക്കും. മനപ്പൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ വകുപ്പ് ചുമത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 

അതേസമയം കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് പോലീസ് സി.ബി.ഐക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റാലിയിൽ ഇത്രയധികം ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം പോലീസിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ മൊഴി. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയതും അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് കാരണമാകാം എന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. 

Also Read: Kozhikode Youth suicide: 'മനപ്പൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി, യുവതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം'; ദീപക്കിന്റെ കുടുംബം കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകി

കരൂർ ദുരന്തക്കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിജയ്‌യെ സി.ബി.ഐ ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസ് സി.ബി.ഐ ഏറ്റെടുത്തത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സാക്ഷി എന്ന നിലയിലാണ് വിജയ് ഹാജരായതെങ്കിലും, പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല. പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിലുണ്ടായ പാളിച്ചകളും താരത്തെ കാണാൻ എത്തിയ അനിയന്ത്രിതമായ ജനക്കൂട്ടവും പരിഗണിച്ച് വിജയ്‌യെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Karur Stampede caseTVK Chief VijayCBIകരൂർ ദുരന്തംടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്

