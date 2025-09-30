English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur Tragedy: കരൂർ അപകടം; ടിവികെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ജീവനൊടുക്കി

TVK Leader Suicide: വി അയ്യപ്പൻ (52) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ ഡിഎംകെ നേതാവ് സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരെ പരാമർശമുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:56 AM IST
  • കരൂർ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിൽ ആയിരുന്നു അയ്യപ്പൻ
  • ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ ​ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടിവികെ ആരോപിക്കുന്നത്

ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ വിജയുടെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ടിവികെ വില്ലുപുരം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. വി അയ്യപ്പൻ (52) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ ഡിഎംകെ നേതാവ് സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരെ പരാമർശമുണ്ട്.

പോലീസ് പരിപാടിക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ലെന്നും ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിൽ 20 വർഷമായി അം​ഗമാണ് അയ്യപ്പൻ. കരൂർ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിൽ ആയിരുന്നു അയ്യപ്പൻ. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ ​ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടിവികെ ആരോപിക്കുന്നത്.

ALSO READ: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ്; ടിവികെ കരൂർ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ടിവികെ നേതാവായ മതിയഴകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ. ആനന്ദ്, സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സിടിആർ നിർമൽ കുമാർ എന്നിവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ അഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘങ്ങളെ നിയോ​ഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നടൻ വിജയ്ക്കും ടിവികെ പാർട്ടിക്കും എതിരെ ​ഗുരുതര കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്. ആളുകൾ കൂടുന്നതിനായി വിജയ് മനപൂർവം യോ​ഗം വൈകിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എഫ്ഐആറിലെ പരാമർശം. അനുമതിയില്ലാതെ റോഡ് ഷോ നടത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. വിജയ് വേദിയിൽ എത്താൻ വൈകിയതോടെ ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണാതീതമായെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ALSO READ: കരൂർ റാലി ദുരന്തത്തിൽ മരണം 41 ആയി

സംഘാടകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകളും നിർദേശങ്ങളും പലതവണ നൽകിയെങ്കിലും അവ​ഗണിച്ചു. 25 പേർ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി സിബിഐ അന്വേഷണം പരി​ഗണിക്കണമെന്ന ടിവികെയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ഹർജി പരി​ഗണിച്ചേക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Karur TragedyTVKVijayവിജയ്കരൂർ

